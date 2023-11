Bonolis: «Inter, attenta alla Juventus! Triplete irripetibile, o quasi»

Il celebre conduttore Paolo Bonolis ha risposto ad alcune domande, anche riguardo l’Inter e i prossimi impegni, intervistato da Passione del Calcio.

DERBY D’ITALIA – In vista del match Juventus-Inter, Paolo Bonolis ha detto così: «Sarà una partita importante ma è ancora presto. Bisognerà vedere come i vari giocatori impegnati con le rispettive nazionali abbiano recuperato le energie. L’Inter esprime un gioco più entusiasmante, ma la Juventus è molto cinica in contropiede».

TRIPLETE – In merito alla possibilità di ripetere il fatidico Triplete, Bonolis ha risposto: «Credo sia un obiettivo forse esagerato. In campionato vince la squadra più costante e per ora l’Inter è in testa. La Coppa Italia è chiaramente un altro obiettivo alla portata, ma in Champions League l’asticella si alza, nelle partite da dentro o fuori conta molto il momento di forma. Inoltre ci vuole quel pizzico di fortuna che può fare la differenza».

AFFETTO – Alla domanda sulla squadra preferita nella storia dell’Inter e sul calciatore preferito, Bonolis non ha avuto molti dubbi: «La mia Inter preferita è sicuramente quella del 2010 di José Mourinho. Come calciatore ho sempre ammirato molto Esteban Cambiasso. Poi il capitano Javier Zanetti, una fonte di energia fantastica. Anche Ronaldo, a noi tifosi nerazzurri, ci ha fatto eccitare particolarmente. Marco Materazzi per la grinta, ma ce ne sono tanti altri».

Fonte: passionedelcalcio.it – Stefano Rizzo