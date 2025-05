Bonolis esalta: «Inter, Acerbi non ha mai mollato. Come nella vita!»

Il gol di Francesco Acerbi è stato decisivo e ha regalato un sogno all’Inter in Champions League. Paolo Bonolis, dopo il successo col Barcellona, ha voluto dedicare un pensiero ai giocatori su Sky Sport.

LATO UMANO – Paolo Bonolis si focalizza su altro di Inter-Barcellona: «Ogni evento sportivo è un fatto umano e di cuore. I tecnici lo analizzano attraverso mille meccanismi della tattica. Che sia calcio, basket o tennis. Poi sono tutti ragazzi che vivono momenti di luce e di ombre. Ieri sera proprio per il risultato e l’andamento della gara gli aspetti umani sono usciti fuori in maniera maggiore. Mi ha colpito l’impegno messo, la straordinarietà del gioco del Barcellona, il cuore dell’Inter. Mi hanno colpito il cuore di Acerbi, che nella vita non ha mai mollato, e Yann Sommer. Lui ha fatto 4 gol, non 4 parate solamente. Lo svizzero è stato eccezionale. I 75000 di San Siro erano impressionanti, dalla televisione pulsava il cuore dello stadio. Sentire quell’entusiasmo gigante dopo gli attimi di silenzio al terzo gol del Barcellona».

Acerbi e non solo: Bonolis così su Inzaghi e l’Inter!

STAGIONE – Bonolis ha poi dato un giudizio: «Indipendentemente da come andrà la stagione è stata bellissima. L’Inter ha giocato in tutte le competizioni, la speranza è che porti a casa almeno una coppa. Simone Inzaghi è una persona eccezionale, ti carica di entusiasmo. Fa scelte con un’energia che non finisce, la sua famiglia è bellissima. Quando è stato contestato non era giusto, il tifoso non accettava la sconfitta».