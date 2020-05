Bonolis: “Inter, 2010 annata fantastica. Conte? Ha dato spirito nuovo”

Paolo Bonolis, noto conduttore e tifoso dell’Inter, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato del Triplete conquistato dai nerazzurri nel 2010. Un commento, inoltre, al presente dei nerazzurri, guidati oggi da Antonio Conte

ANNATA FANTASTICA – Paolo Bonolis ricorda la stagione 2010 dell’Inter con uno sguardo al presente: «Triplete? Annata fantastica per chi tifa Inter. Io il giorno della finale non ero a Madrid ma nel Vermont. Quel giorno si laureava mia figlia, io la partita l’ho vista in un bar di tedeschi. L’ho vissuta con un po’ d’ansia. Quando ha segnato Milito ho esultato in maniera un po’ goffa. Giocatore che mi è rimasto più nel cuore? Difficile da dire, quando una squadra ottiene dei risultati così importanti il merito va condiviso con tutte le componenti della società. Io ho un giocatore su cui ho sempre investito i miei entusiasmi: Cambiasso. Un giocatore fantastico, fondamentale. Inter di oggi, cosa manca? Per ripercorrere una storia di questo tipo occorrono tantissime variabili, fortuna, bravura e simbiosi tra gli interpreti. L’Inter attuale non è malvagia, mi piace. Quest’estate farà il suo mercato. La guida di Conte è forte, ha iniettato uno spirito nuovo, meno decadente più battagliero figlio della natura. Si tratta di trovare degli interpreti giusta e la fortuna nei momenti giusti. Quest’anno stavamo facendo bene, poi gli infortuni hanno decimato le speranze».