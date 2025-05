Bonolis: «Conte parla di miracolo? Ma cosa! Comprato chiunque e fa solo quello»

Bonolis, oltre a parlare della sua Inter impegnata in Champions League, ha mandato una frecciatina ad Antonio Conte e al suo Napoli.

BARCELLONA – Paolo Bonolis, presente all’evento “Tennis and Friends”, ha risposto in questo modo alla domanda sul doppio confronto contro il Barcellona: «Adesso vediamo che succede a San Siro, a Barcellona fantastici. Peccato Mkhitaryan doveva mettersi le scarpe di Pupo. Ma a parte gli scherzi, loro sono fortissimi, con quel maghetto che gioca come ala destra di Yamal. Bellissima partita, mi sono entusiasmato: ho sofferto nella gioia, un ossimoro».

QUASI DAPPERTUTTO – Poi Bonolis, da tifoso, fa comunque i complimenti alla sua squadra: «Pensiero dell’Inter votato alla Champions League, già tanto di cappello ad essere arrivata quasi dappertutto. Se arriverà qualcosa bene, altrimenti va bene lo stesso».

Bonolis e la frecciata a Conte sul ‘miracolo scudetto’

CAMPIONATO – Infine, una frecciata di Bonolis ad Antonio Conte e alla solita tiritera del miracolo/prodigio in caso di vittoria dello scudetto: «Il campionato credo sia complesso da prendere in considerazione. Conte? Il Napoli ha un percorso più facile e mi stupisce la chiamata al miracolo di Conte. Insomma gli hanno comprato chiunque, fa solo quello. Più che di miracolo, fa il minimo sindacale».