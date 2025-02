Bonolis: «Champions può dare o togliere all’Inter. Arbitri? Culto della persona!»

Paolo Bonolis ha commentato la corsa scudetto, con l’Inter che tallona il Napoli a una lunghezza di distacco. Il notissimo tifoso nerazzurro ha così descritto la situazione al vertice del campionato italiano. Non è mancato un commento sul mondo arbitrale.

IL COMMENTO – Paolo Bonolis, come si sa ampiamente, è un grandissimo tifoso dell’Inter. Il volto noto della TV italiana ha parlato delle ambizioni della sua squadra a Radio Kiss Kiss Napoli: «C’è ancora tempo, l’Inter rientrerà nel meccanismo Champions e ciò sarà portatore di energie o le toglierà. Competizioni come quelle del martedì o del mercoledì diventano una discriminante non indifferente. Ci auguriamo che il campionato sia appassionante tanto per il Napoli quanto per l’Inter».

Bonolis su un altro tema che tiene banco in Serie A, oltre alla lotta scudetto tra Inter e Napoli

IL RAGIONAMENTO – Bonolis ha proseguito soffermandosi sul nodo arbitrale: «VAR? Vi sono diverse problematiche, a proposito dell’arbitro di campo, c’è il culto della persona. Il VAR non è che un altro arbitro, per cui è giusto che avverta l’arbitro di campo, non capisco le limitazioni di poter intervenire solo in certi casi. Bastava che ieri a San Siro il VAR avvisasse l’arbitro di campo dell’uscita del pallone dal campo».