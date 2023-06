Bonolis: «Abbiamo già vinto, ora concentrati sull’obiettivo»

Paolo Bonolis in collegamento con Sky Sport da Istanbul ha parlato in questo modo della finale di Champions League dell’Inter di questa sera.

EMOZIONE – Bonolis ha detto questo sul match: «Sarà una bella partita, giocheremo con grande serenità con i giocatori concentrati verso lo stesso obiettivo. Secondo me abbiamo già vinto. Ho molto entusiasmo, non ero in grado di andare a Madrid per la laurea di mia figlia. Ora sono qui, è la prima volta per me. Haaland fa paura, ma non solo lui. La squadra è la più forte degli ultimi anni, però noi siamo qui e faremo la nostra linea Maginot. Acerbi non avrà paura di un giovane qualsiasi, Inzaghi sa quello che deve fare».