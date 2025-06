Bonny, il suo ex allenatore: «Inter? Arrivato il momento di un grande club»

L’ex allenatore di Bonny Dubroca ha parlato del francese e di come sia pronto per firmare per un grande club come l’Inter.

CARATTERISTICHE – Su EuropaCalcio.it, ha parlato Sebastien Dubroca, ex allenatore di Yann-Ange Bonny allo Chateauroux. Così sul francese che piace all’Inter: «Ho avuto la possibilità di allenare diversi giocatori, ma lui catturò subito la mia attenzione. Infatti, durante le prime sessioni del programma di preparazione estiva, scoprii un ragazzo che era in anticipo sui tempi in alcuni settori: la tecnica, in particolare la sua compostezza davanti alla porta, l’atletismo per la capacità di tenere il pallone contro giocatori di qualità, nonché la personalità e il carattere».

PERCORSO – Poi Dubroca sul suo cammino: «Direi che è stato un cammino progressista e intelligente. Ha fatto prima la gavetta in Serie B giocando sempre di più nel tempo. Mentre in Serie A ha confermato il suo potenziale giocando un ruolo chiave nella salvezza del Parma. Sta avendo una ascesa molto lineare».

INTER – Poi l’ex allenatore di Bonny conclude: «Forse per Yoan è giunto il momento di firmare per un grande club: quando ti seguono squadre così prestigiose, l’opportunità di unirsi a loro e di giocare ogni anno lo scudetto e la Champions League è qualcosa di fantastico. Lui inoltre ha un ampio margine di miglioramento davanti a sé, confrontarsi con giocatori rinomati ed esperti lo aiuterà a crescere ancora di più».