Bonny fa ripartire la stagione dell’Inter (con altri 4): due tappe – CdS

Oggi riparte la stagione dell’Inter ufficiosamente, con ben cinque giocatori (tra cui Bonny) attesi a Milano per riprendere le proprie attività. Il raduno ufficiale scatterà il 26.

PRE-RITIRO – Oggi cinque giocatori sono attesi a Milano per riprendere in anticipo la loro nuova stagione con la maglia dell’Inter. Si tratta di Ange-Yoan Bonny, il nuovo acquisto arrivato dal Parma, più i vari Benjamin Pavard, Yann Aurel Bisseck, Piotr Zielinski e Hakan Calhanogu. Il turco, dopo la fine definitiva della telenovela grazie alle parole del suo agente, oggi avrà un faccia a faccia con la dirigenza (vedi articolo). Questi saranno a Milano per farsi visitare dai medici interisti, dopo i rispettivi infortuni, mentre nel pomeriggio arriveranno ad Appiano Gentile. Bonny, neo acquisto arrivato dal Parma, è pronto a riabbracciare Cristian Chivu, con cui ha condiviso tredici partite a Parma più la salvezza.

Il programma del ritiro dell’Inter: Bonny oggi ad Appiano

PROGRAMMA – Il ritiro ufficiale dell’Inter scatterà invece sabato 26 giugno con i primi test atletici e medici per i giocatori. Mentre lunedì ci sarà la presentazione della nuova stagione, dove parleranno sia il presidente Beppe Marotta e che lo stesso Chivu (vedi orario conferenza). I calciatori pernotteranno direttamente al centro sportivo nerazzurro. Dal 3 inizieranno i primi test amichevole (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.