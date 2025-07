Bonny arriva mercoledì ad Appiano! I giocatori attesi dall’Inter

Ange-Yoan Bonny è uno dei nuovi acquisti dell’Inter per la prossima stagione. Farà presto il suo esordio con la maglia nerazzurra, Matteo Barzaghi su X manda aggiornamenti.

IL PROGRAMMA – Il ritiro dell’Inter in vista della prossima stagione inizia il prossimo 26 luglio. Da sabato si entrerà a pieno regime, Cristian Chivu comincerà a preparare la squadra attesa da un anno di moltissime novità. L’allenatore avrà un compito arduo, complicato, perché i giocatori arrivano da una stagione deludente e devono rialzarsi dagli ultimi risultati deludenti. Non solo lo scudetto perso ai danni del Napoli, ma soprattutto il 5-0 subito dal Psg a Monaco di Baviera in finale di Champions League. Il programma delle amichevoli è stato ufficializzato nel pomeriggio dal club: saranno tre fino all’inizio del campionato e vedranno l’Inter affrontare Monza, Monaco e Olympiakos.

Bonny anticipa l’arrivo ad Appiano!

RIENTRO ANTICIPATO – Quattro giocatori hanno concluso prima lo scorso anno a causa di problemi fisici. Oltre a loro anticipa il rientro un altro, Matteo Barzaghi scrive: «Mercoledi mattina Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski (avevano lasciato prima il mondiale) faranno controlli e poi al pomeriggio saranno ad Appiano. Si aggiunge Ange-Yoan Bonny che è fermo dalla scorsa stagione e inizia ad allenarsi qualche giorno prima rispetto al gruppo».