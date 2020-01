Boninsegna: “Lukaku-Lautaro Martinez? Avevo dubbi! Inter, serve un Oriali”

Condividi questo articolo

Boninsegna ha parlato ai microfoni di “Inter TV” prima del fischio d’inizio di Inter-Cagliari, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie A. L’ex attaccante nerazzurro si fida di Conte per quanto riguarda i nuovi acquisti e dice la sua su Lukaku e Lautaro Martinez

VIA I DUBBI – Roberto Boninsegna è positivo per quanto riguarda i nuovi acquisti e la coppia Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: «La campagna acquisti sta procedendo bene. L’handicap di avere contro la Juventus che sta davanti 4 punti credo che si stia appiattendo. L’importante è continuare a prendere giocatori importanti, speriamo siano all’altezza dell Inter ma se li ha voluti Conte vuol dire che sono validi. Lukaku e Lautaro Martinez? All’inizio ero perplesso perché perdere Mauro Icardi mi sembrava un grosso problema. Il problema all’interno c’era, noi da fuori non sapevamo nulla. Vedo che i due attaccanti vanno molto d’accordo, le loro caratteristiche si fondono. Stanno facendo bene e avranno un avvenire senz’altro».

RICHIESTA DA TIFOSO – Boninsegna da tifoso fa una richiesta specifica alla società, vale a dire un giocatore alla Lele Oriali: «Se entriamo nello specifico credo che attualmente con i nuovi siamo quasi al completo, manca la ciliegina sulla torta. Uno come Oriali davanti alla difesa, ecco. Se troviamo una squadra con un trequartista come Paulo Dybala, non sappiamo a chi farlo marcare. Ora faccio una battutaccia: spero che ogni tanto facciano giocare Oriali. Inter-Cagliari sfida speciale per me? Beh sì, l’Inter inizialmente non ha creduto in me e mi ha mandato al Cagliari, dove ho fatto tre anni splendidi. Poi il club mi disse che dovevo andare via e ho chiesto di fare ritorno all’Inter. Mi hanno accontentato mandandomi di nuovo all’Inter. L’anno dopo ho vinto la classifica capocannonieri e lo scudetto».