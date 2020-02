Boninsegna: “Juventus-Inter? Bianconeri favoriti. La rosa dei nerazzurri…”

Roberto Boninsegna, ex giocatore di Inter e Juventus, ha parlato del big match in programma domenica sera a Torino. Inevitabile anche il commento sulla lotta scudetto che vede le due squadre impegnate insieme alla Lazio

SCONTRO DIRETTO – Roberto Boninsegna ha prima parlato della sfida scudetto: «È la classicissima del calcio italiano, entrambe si giocano il primato anche se la squadra favorita resta la Juve. A Lione c’è stato qualche problema, Sarri sembra non aver ancora trovato il bandolo della matassa».

LOTTA SCUDETTO – Boninsegna ha poi parlato della lotta la titolo: «È logico che, dopo tanti anni di successi, ci sono squadre che vogliono detronizzarla. La Lazio, che sta lottando con merito, possiede cinque o sei giocatori di livello europeo e all’Inter, in piena corsa, manca ancora qualcosa. Non credo che sarà questo l’organico nerazzurro nel prossimo futuro».

CONFRONTO – Boninsegna ha chiuso confrontando le due rose: «Nell’undici titolare la Juventus è più forte. Per me l’Inter ha ancora qualche lacuna. Soprattutto a livello di rosa perché non c’è il sostituto di Lukaku e manca un incontrista. Dovessero esser presenti questi due profili, la squadra nerazzurra potrebbe ambire a vincer lo scudetto. Non che non possa riuscirci ora, ma al momento mi sembra un po’ incompiuta sotto questo aspetto».

