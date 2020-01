Boninsegna: “Juventus ancora sopra l’Inter! Una differenza tra me e Conte”

Boninsegna è stato intervistato dal sito “Il BiancoNero.com”. L’ex Inter e Juventus ha parlato della lotta Scudetto e del suo passato facendo un confronto con quanto accaduto a Conte

TITOLO – A Roberto Boninsegna viene chiesto se la Juventus sia ancora favorita per lo Scudetto: «Credo proprio di sì, è ancora un gradino sopra l’Inter. I nerazzurri devono comprare un vice Romelu Lukaku nel mercato invernale per completare l’organico, a quel punto potrebbero lottare per vincere il campionato».

PERCORSI INVERSI – Poi Boninsegna racconta il suo trasferimento dal nerazzurro al bianconero, percorso opposto a quello di Antonio Conte: «Io sono stato costretto ad accettare questo passaggio perché ai tempi erano le società che decidevano. Pensavo di essere una bandiera dell’Inter, ma ho dovuto accettare la decisione della società che mi aveva venduto. E alla fine devo ringraziare chi li ha convinti a vendermi, perché in tre anni alla Juventus ho vinto due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa».

Fonte: IlBiancoNero.com – Francesco Guerrieri