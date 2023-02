Boninsegna: «Inter, vinto un derby senza fatica. Milan non pervenuto!»

Roberto Boninsegna intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha parlato della vittoria dell’Inter ieri nel derby con il Milan sottolineando la netta differenza di supremazia. Poi l’ex attaccante nerazzurro si paragona a Lautaro Martinez.

SENZA FATICA – Roberto Boninsegna sottolinea la supremazia da parte dell’Inter nei confronti del Milan ieri sera: «L’Inter deve avere rimpianti già dall’anno scorso quando vinceva 1-0 a venti minuti dalla fine ha regalato lo scudetto al Milan. Ieri sera, invece, il Milan non è pervenuto. Se ci fosse stato Prisco diceva che avevano mandato in campo la Primavera (ride, ndr). Hanno vinto senza far fatica. Hanno solo subito la partita, questo dimostra che l’Inter oggi è l’unica squadra che può forse mettere in discussione questo scudetto».

ATTACCANTI SIMILI – Roberto Boninsegna elogia l’attaccante argentino: «Mi rivedo in Lautaro Martinez? Sì, anche io giocavo come punta di riferimento e davo profondità. Lui è molto bravo anche se non è tanto alto, ma è bravo di testa perché cerca di rubare il tempo ai difensori. Romelu Lukaku è un mistero: quando è andato via è stato uno dei migliori e si è sentita la sua assenza. È tornato rotto e non riesce a inserirsi. Giusto che giochino Lautaro Martinez in coppia con Edin Dzeko».