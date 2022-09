Boninsegna: «L’Inter ha giocato male. Inzaghi? Esperimenti da evitare!»

Boninsegna parla del KO dell’Inter contro il Bayern Monaco in Champions League. L’ex giocatore nerazzurro condanna anche le scelte di Inzaghi

MALE − Roberto Boninsegna su Notizie.com condanna la sconfitta dell’Inter contro il Bayern Monaco e le scelte di Inzaghi: «Credo proprio che non si poteva andare peggio. Si è perso il derby, per tutti è la partita più importante dell’anno. Poi è arrivato il ko in Champions League, la squadra ha giocato male anche se bisogna dire che di fronte c’era veramente una grande avversaria. Proprio per questo motivo penso che si potesse anche rinviare qualche esperimento. Formazione? Parlo del cambio del portiere, anche di alcune decisioni a centrocampo. Gli esperimenti li avrei risparmiati, di solito si fanno contro le piccole e nelle gare meno importanti. Contro il Bayern Monaco o altre squadre di questo livello si schiera la formazione base».