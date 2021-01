Boninsegna: Â«Inter e Conte perfetti ieri! Juventus, ma che gol hai preso?Â»

Boninsegna: «Inter e Conte perfetti ieri! Juventus, ma che gol hai preso?»

Roberto Boninsegna

Boninsegna, ex attaccante e leggenda dell’Inter, intervenuto sulle frequenze di “Radio Anch’io Sport” ha commentato la sfida vinta ieri dai nerazzurri e della prestazione dei bianconeri.

INTER PERFETTA – Boninsegna si complimenta con l’Inter di Antonio Conte per la prestazione messa in mostra ieri: «L’Inter ieri è stata perfetta, a parte che la Juventus non è esistita. L’Inter ha giocato con più grinta e loro non hanno tenuto il ritmo già nel primo tempo. Pirlo non ha superato Conte, grande gara per i nerazzurri che è andata in campo determinata per vincere questa gara e l’ha vinta meritatamente. Ora c’è da dedicarsi sono allo scudetto. Neanche negli amatori prendono il gol realizzato da Barella. La sconfitta contro la Fiorentina per la Juventus è stato un campanello d’allarme, c’è qualcosa che evidentemente non va bene».

CESSIONE INTER – Boninsegna parla anche della possibile cessione dell’Inter da parte di Suning: «Certamente queste cose possono dar fastidio ma ormai l’organico è quello. Ci sono venticinque giocatori di un certo livello e Conte li sta gestendo bene in questo 3-5-2 che funziona. Ieri sera la Juventus non è esistita neanche a centrocampo: un disastro. Merito anche dell’Inter che sta attraversando un buon momento ma anche loro spesso sbandano, vedi contro la Sampdoria».

SU RONALDO – Boninsegna commenta il non momento di Cristiano Ronaldo ma non solo: «Ronaldo sta pagando gli anni che passano anche per lui ma anche il non gioco della sua squadra. La Juventus gioca male senza togliere niente all’Inter che ieri è stata la più bella del campionato».

MANDZUKIC E MILAN – Boninsegna conclude parlando del Milan per la corsa scudetto e il nuovo rinforzo ina ttacco: «Completa la rosa del Milan perché se manca il titolare allora c’è lui. Anche l’Inter ha Romelu Lukaku ma non ha il sostituto, da interista spero che non si faccia mai male. Il Milan sta facendo un ottimo campionato e bisogna tenerlo in considerazione, con il centravanti croato completerà la rosa».