Boninsegna: «Inter, colpe non solo di Inzaghi! A Barcellona…»

Roberto Boninsegna, ex attaccante dell’Inter, ha parlato del momento della squadra di Inzaghi reduce dalla vittoria sul Barcellona. La sua intervista nell’edizione odierna di Tuttosport

PROBLEMI – Boninsegna parla del momento dell’Inter: «Credo che la colpa di quello che è successo sia anche della società. Certo, in campionato i nerazzurri sono partiti malissimo, sono a metà classifica e non siamo abituati a vedere l’Inter in quella posizione. Speriamo si riprendano. Anzi, che il risultato in Champions League risvegli l’ambiente e la squadra torni in alto in graduatoria, dove le si addice. Il tempo di recuperare c’è sicuramente».

RICORDI – Boninsegna ricorda l‘unico successo dell’Inter sul campo del Barcellona nel 1970: «Segnai il gol del vantaggio, poi loro pareggiarono e Bertini siglò la rete della vittoria. Il ritorno terminò 1-1 ed anche lì realizzai la marcatura interista. Della gara in trasferta ricordo che dopo il nostro vantaggio iniziammo a difenderci, loro trovano l’1-1 e alla mezz’ora arriva il raddoppio. Fu una bella vittoria, difficile. Come sempre in spagna del resto. Real Madrid e Barcellona erano, e sono tutt’ora, squadre importanti, quelle più forti».

IMPRESA – Boninsegna parla dell’imminente sfida dell’Inter al Camp Nou: «Martedì hanno giocato bene, ma l’1-0 è poco. Secondo me qualora l’Inter riuscisse a segnare, potrà uscire indenne dal Camp Nou e passare il girone, altrimenti diventa difficile. Il Barcellona conta su grandi giocatori, lì sarà una bolgia. È sempre stato così: le squadre spagnole sono pericolose. La chiave sarà segnare. Direi che con un gol si passa»

Fonte: Tuttosport – Simone Togna