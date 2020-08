Boninsegna: “Conte? Persa occasione per tacere, mai colpa sua”

Roberto Boninsegna, ex attaccante dell’Inter, ha concesso un’intervista ai microfoni di “Tuttomercatoweb” in cui ha parlato delle recenti esternazioni di Antonio Conte contro la società

PERSA UN’OCCASIONE – Boninsegna sostiene che Conte avrebbe dovuto star zitto: «Per me ha perso un’occasione per star zitto. Ha l’abitudine di dare le colpe ad altri e lui non se le avoca a sé neanche una volta».

I PROBLEMI IN SOCIETA’ – Boninsegna parla dei problemi in società nell’Inter: «Lì comanda lui, Ausilio e Zanetti forse hanno perso un po’ di valore dopo quel che è accaduto con Zaniolo, con la regia di Spalletti. C’è caos, Zanetti è il vice presidente ma mi pare che conti poco. Speravo in Marotta: vediamo ora la sua reazione. Alla Juve certe dichiarazioni sono costate l’esonero a Conte. L’Inter è una società giovane, vedremo cosa vorrà fare e se avrà voglia di tenere Conte. Sarà anche bravo e lo è, ma le colpe non sono tutte degli altri».

ALLEGRI AL POSTO DI CONTE? – Boninsegna parla dell’ipotesi Allegri: «Ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Viene dalla stessa società, Allegri comunque è più equilibrato, ci può stare. Però in ogni caso queste esternazioni di Conte confermano il vuoto di potere della società. Non ha ragione, però c’è un vuoto di potere».

tuttomercatoweb.com – Lorenzo Marucci