Boninsegna: “All’Inter serve un vice Lukaku, Zaniolo ceduto da Spalletti”

Il “Corriere dello Sport” ha intervistato Boninsegna. L’ex bomber ha parlato della sfida Inter-Juventus, delle necessità dei nerazzurri sul mercato, di Lukaku e Lautaro Martinez e di Zaniolo.

SFIDA INTER-JUVENTUS – «Il destino del campionato probabilmente è nelle mani dello scontro diretto a Torino: quello può diventare decisivo. Non puoi perdere un colpo, che la Juve ne approfitta subito. Certo, se l’Inter completasse l’organico…».

AIUTO DAL MERCATO – «Conte non nasconde le sue richieste? Su quello magari bisognerebbe gestire tutto all’interno della società, ma rientra nella sfera caratteriale di un allenatore. E’ anche vero che l’Inter ha bisogno assolutamente di un vice Lukaku, un suo infortunio andrebbe a creare degli scompensi. Per questo sarebbe perfetto uno come Giroud, tra le alternative. Un grosso acquisto che serve alla rosa di Conte. Perchè Esposito è un ragazzo che ha un ottimo avvenire, ma non lo si può responsabilizzare già adesso. La dirigenza ha capito che all’Inter manca ancora qualcosa, devono accontentare l’allenatore. Perchè Conte, qualora le cose non andassero bene, potrebbe sempre dire “io l’avevo detto”».

COPPIA GOL – «Lukaku comincia a molti metri dalla porta, con Lautaro Martinez forma una grande coppia. Hanno caratteristiche perfette, in campo vanno d’accordo l’uno con l’altro. Hanno saputo sostituire bene Icardi, questo è l’importante».

RIMPIANTO – «Faccio un nome: Nicolò Zaniolo. Intanto gli rivolgo i migliori auguri di pronta guarigione, e speriamo di vederlo in Nazionale agli Europei. Mi spiace che l’anno scorso Marotta non sia arrivato in tempo, perchè il danno era stato già fatto. La cessione di Zaniolo l’ha voluta Spalletti, e purtroppo non è stato fermato. L’Inter lo ha perso per quattro milioni, inspiegabilmente, e adesso ne vale quasi 60».

Fonte: Adriano Ancona – Il Corriere dello Sport