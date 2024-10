Boniface shock, incidente per la stella del Bayer Leverkusen (rivale dell’Inter)

Victor Boniface è uno dei giocatori di punta del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, campione in carica in Germania e futuro rivale dell’Inter in UEFA Champions League. Dopo la vittoria di ieri firmata da un suo gol, il nigeriano è rimasto coinvolto in un incidente automobistico. Per fortuna senza gravi conseguenze

INCIDENTE AUTOMOBILISTICO – Il nigeriano Victor Boniface, classe 2000, ha voluto ringraziare Dio dopo lo shockante incidente automobilistico che lo ha visto coinvolto in autostrada nella serata di ieri, proprio dopo la vittoria per 2-1 contro l’Eintracht Francoforte firmata anche da un suo gol. A pubblicare una foto dell’accaduto è stato proprio il giocatore, che sui suoi canali social ufficiali ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni. Al momento non sono noti i dettagli sulla dinamica dell’incidente, ma quello che importa più di tutto è che lo stesso Victor Boniface ne sia uscito soltanto lievemente ferito.

Victor Boniface e l’incidente per la stella del Bayer Leverkusen: Inter non a rischio

SCONTRO DIRETTO – La gara tra Bayer Leverkusen e Inter è in programma il 10 dicembre e sarà una delle sfide valevoli per la fase campionato della nuova UEFA Champions League. Gara alla quale Victor Boniface prenderà parte – salvo squalifiche o altri infortuni – dal momento che le sue condizioni dopo l’incidente non sono, fortunatamente, preoccupanti. Nessun problema dunque sul prosieguo della stagione per lui, che proprio in questa stagione europea ha già punito il Milan di Paulo Fonseca, siglando il decisivo gol dell’1-0 finale nella sfida valevole per la seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League.