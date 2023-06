Boniek: «Tra le italiane l’Inter l’unica che può battere Guardiola»

L’ex calciatore della Roma Boniek ha parlato della finale di Champions League tra Manchester City e Inter dagli studi di A Tutto Calcio su Rai 2.

OCCASIONE – Boniek è speranzoso sulla finale di Champions League: «Il Manchester City gioca il miglior calcio per l’impostazione e per come fanno girare la palla. Ovviamente è la squadra favorita, ma tra le italiane quella più tagliata per poter sperare di vincere una partita contro gli inglesi di Guardiola è proprio l’Inter. Ha attaccanti molto pericolosi, che sono in salute e segnano ogni mezza palla. Ogni occasione fanno una rete, la partita finirà con 70/30 di possesso palla. Quando avrai palla dovrai giocarla bene, non sarà facile ma qualche chance per i nerazzurri c’è. Lautaro Martinez ha una capacità realizzativa impressionante, da vicino o da lontano di destro o sinistro non ha difficoltà. È straordinario».