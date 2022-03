Boniek: «Scudetto? Lotta tra Napoli, Milan e Inter. Vi dico il podio finale»

Il vice presidente UEFA, Zbigniew Boniek, ha parlato ai microfoni di Vikonos web/radio della lotta Scudetto con tre squadre convolte: Inter, Napoli e Milan. L’ex giocatore dà anche il podio finale

LOTTA A TRE − Boniek non ha dubbi sul trio Scudetto: «Direi di sì, il Napoli ha 63 punti, ha perso tante occasioni per strada così come Milan ed Inter, tutte e tre sembravano dover vincere a mani basse e poi si sono fermate, non c’è una squadra ammazza campionato e può succedere di tutto. Per simpatia tifo Napoli, mi farebbe molto piacere, conosco bene anche Pioli, uomo molto perbene e non posso che augurargli tutto il bene possibile. Non so se c’è una favorita, ma di cuore, il mio podio è Napoli, Milan ed Inter. Altri non li consideriamo. Poi un’altra cosa: tutte queste squadre disputeranno quasi certamente la prossima Champions League, dopo la sosta ci sono Atalanta-Napoli e Juve-Inter. Vediamo la cattiveria della squadra in cosa si tramuterà: ovvero, ci accontentiamo della Champions o vogliamo andare avanti e proviamo a vincere lo scudetto».