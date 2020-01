Boniek: “Contropiede? No, serve monumento per l’Inter! Stimo...

Boniek: “Contropiede? No, serve monumento per l’Inter! Stimo Conte”

Zbigniew Boniek, ex giocatore di Juventus e Roma, è intervenuto a “Dribbling” su “Rai 2” e ha parlato dello straordinario campionato dell’Inter ed è tornato sulla disputa in merito al concetto di “contropiede”

MONUMENTO – Boniek ha parlato dello straordinario campionato dell’Inter e ha detto la sua sulla disputa tra Antonio Conte e Fabio Capello: «L’Inter assolutamente non gioca in contropiede, anzi bisogna farle un monumento. Dopo otto anni è l’unica squadra a reggere la furia della Juventus. Sono un grande estimatore di Antonio Conte. Ripeto, i nerazzurri non giocano in contropiede. Poi la più grande arte dello sport è saper difendersi, perché ad attaccare sono bravi tutti».

