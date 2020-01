Boniek: “Juventus non abbassa la guardia. Grazie al...

Boniek: “Juventus non abbassa la guardia. Grazie al cielo ora c’è l’Inter!”

Condividi questo articolo

Boniek ha parlato del grande duello tra Inter e Juventus per i primi posti in classifica (vedi le parole di De Rosa). L’ex calciatore sottolinea la forza e la continuità dei bianconeri: serve la miglior versione della squadra di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

SFIDA SERRATA – Zbigniew Boniek e la sfida tra l’Inter e i bianconeri: «Quando arrivi punto a punto con la Juventus, non puoi sperare che abbassino la guardia. I passaggi a vuoto con i torinesi non ci sono, devi sempre essere al top, è così, d’altronde da otto anni vincono sempre. Partita contro la Roma? Ricordo una bellissima rovesciata di Pruzzo a Torino, un gol di Platini all’Olimpico, ai miei tempi erano tutte partite molto importanti. La Juve in questo periodo comanda da anni, grazie al cielo ora c’è l’Inter».