Boniek: «Inter e Napoli non da +21. Supercoppa Italiana? Si torni indietro»

Boniek prevede una finale di Supercoppa Italiana, Napoli-Inter, molto più equilibrata di quanto dica la classifica di Serie A. E, in collegamento con La Domenica Sportiva su Rai 2, non è convinto del fatto che si disputi in Arabia Saudita.

POSIZIONE SCOMODA – A Zbigniew Boniek non piace che la Supercoppa Italiana si giochi in Arabia Saudita: «Secondo me si deve tornare indietro. I soldi non devono essere mai prima del calcio, poi c’è anche un’altra cosa: si chiedono ai tifosi sacrifici, comprare abbonamenti e tutto, poi quando ci sono le partite più belle vai a Riyad solo ed esclusivamente per soldi. Come vicepresidente UEFA ogni volta che si parla di spostare qualche finale fuori dall’Europa sono contrario, anche per rispetto ai tifosi. È difficile comprendere certe scelte, poi bisogna anche capire: questi soldi vanno ai giocatori e ai procuratori, non è che vanno a migliorare molto il calcio. Io sono tradizionalista e mi sarebbe piaciuto vedere questa sfida in Italia. Chi vince? Non ci sono ventuno punti di differenza tra Inter e Napoli. Giustamente Walter Mazzarri ha detto che l’Inter gioca bene, è favorita ma nel calcio non conta».