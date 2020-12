Bongiorni: “Gagliardini, la Fiorentina avrebbe bisogno di uno come lui”

Antonio Bongiorni, talent scout e referente dell’Atalanta a Margine Coperta, ha suggerito il centrocampista dell’Inter, Roberto Gagliardini, alla Fiorentina

DICHIARAZIONI – Queste le parole, riportate fa “ViolaNews.con” da parte di Antonio Bongiorni, talent scout e referente dell’Atalanta a Margine Coperta, sulle frequenze di “Radio Bruno Toscana”. «Appena Bonaventura avrà risolto i suoi guai fisici, diventerà un giocatore importante per la Fiorentina. La squadra ha bisogno di un giocatore in grado di coprire gli inserimenti dei centrocampisti. Uno come Duncan? Mi ha lasciato perplesso. Per fare questo tipo di lavoro, secondo me ci sarebbe bisogno di Gagliardini».