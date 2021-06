Bonetti: «Inter su Raspadori? Mi piace, bisogna dare fiducia ai giovani»

Ivano Bonetti, ex giocatore di Juventus e Sampdoria, è stato ospite ai microfoni di “Sky Sport” e ha parlato dell’interesse dell’Inter per il giovane attaccante del Sassuolo Raspadori

INTER SU RASPADORI – Bonetti commenta così l’interesse dei nerazzurri sul giovane attaccante del Sassuolo e della Nazionale: «La prova del nove ce l’hai quando atterri in una grande squadra dove ti concedono pochi errori. A me Raspadori piace, è chiaro che giocare nel Sassuolo o nell’Inter è diverso. E’ un giocatore di grandissima qualità e per vedere se si può esprimere, a questi giovani, bisogna avere il coraggio di prenderli e farli giocare. Probabilmente l’Inter in questa condizione non può fare grandi acquisti altrimenti Hakimi non andrebbe via. Bisogna prendere giocatori di grande qualità e giovani e dare fiducia, non potendo prendere giocatori già fatti che sai che rendimento danno».