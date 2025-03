Bondo sfida l’Inter: «Coppa Italia? La vogliamo, sarà bella battaglia»

Bondo ha parlato anche del derby di Milano in Coppa Italia tra Inter e Milan. Il centrocampista del Monza si è espresso in questo modo. Lanciata sfida ai cugini.

OBIETTIVO CHAMPIONS LEAGUE – Warren Bondo, a gennaio, è arrivato al Milan dal Monza. Su Sport Mediaset ha risposto ad alcune domande in merito ai traguardi che vorrà raggiungere durante questi mesi in rossonero. Nonostante il Diavolo sia nono, Bondo crede ancora alla Champions League: «Sono venuto per aiutare la squadra, da quando sono qua abbiamo vinto due partite di fila, sono contento per la squadra. Vogliamo andare in Champions League e per farlo bisogna raggiungere i primi quattro posti. Ci sono ancora nove partite e ventisette punti a disposizione. Abbiamo degli scontri diretti e ho fiducia nei miei compagni».

COPPA ITALIA – Non solo Champions, il Milan sarà avversario dell’Inter in semifinale della coppa nazionale. Ci sarà l’ennesimo derby di Milano della stagione. Ecco le parole di Bondo sulla doppia sfida contro la capolista: «Il Napoli è una bella squadra, andremo lì per fare una bella partita. Coppa Italia? La vogliamo. Anche Inter bella squadra, anche noi e vediamo. Per me sarà una bella battaglia, ci pensiamo tanto a questa Coppa Italia».