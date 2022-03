Bonaventura stop durante Fiorentina-Bologna. A rischio con l’Inter sabato?

Giacomo Bonaventura ha lasciato il campo durante Fiorentina-Bologna per un problema fisico. Le sue condizioni saranno valutate in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Inter

GUAIO FISICO − Cambio al minuto 65 di Fiorentina-Bologna per Bonaventura. Autore di una ottima prestazione, l’ex giocatore del Milan ha dovuto dare forfait per un piccolo problema fisico. Le sue condizioni saranno ovviamente valutate dallo staff viola in vista dei prossimi impegni stagionali. Sabato prossimo, l’Inter sarà l’avversaria della Viola in campionato. Maggiori aggiornamenti arrivano sicuramente nelle prossime ore. Al momento, il centrocampista può dirsi in dubbio in vista della gara contro i nerazzurri.