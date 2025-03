Bonato: «Corsa scudetto? Non solo Inter! Ecco come andrà»

In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Cagliari, Bonato, ha parlato anche della corsa scudetto tra Inter, Napoli e una terza incomoda.

CORSA SCUDETTO – Il direttore sportivo del Cagliari, a pochi giorni dalla sfida contro il Monza, ha parlato non solo della lotta salvezza, ma ha dato il suo punto di vista anche sulla corsa scudetto con Inter e Napoli che fanno il testa a testa. Poco dietro, il ds del Cagliari ci mette anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Questo il commento di Nereo Bonato al Corriere dello Sport: «Alla vigilia, si aspettava il Cagliari in questa situazione di classifica? Sì, eravamo preparati a lottare sino alla fine, come sta avvenendo. Stesso discorso per lo scudetto? Identico. La classifica rispetta i rapporti di forza. Sarà una corsa a tre sino alla fine».