Bonanni: «Pioli si gioca tanto con l’Inter, ma rischia anche Inzaghi»

Massimo Bonanni ha commentato in collegamento su TMW Radio il momento del Milan di Stefano Pioli e la prossima partita dei rossoneri contro l’Inter. Simone Inzaghi in dubbio secondo l’ex calciatore.

DUBBI – Massimo Bonanni ha parlato del derby di domenica prossima, analizzando il momento del Milan e di Stefano Pioli. L’ex calciatore ha precisamente detto su TMW Radio: «Pioli le ha provate tutte nelle ultime partite, anche con lo stesso De Ketelaere che però non riesce a esprimersi. Davanti a ottantamila tifosi il Milan fa fatica adesso. Non è facile uscire da questa situazione, ma credo che Maldini sia saggio e riconoscente. Non vuole buttare tutte le colpe su Pioli, gli starà più vicino possibile anche se perdere 5-0 è difficile da accettare. Sicuramente Pioli si gioca una grandissima fetta del suo futuro con l’Inter, anche lo stesso farà Inzaghi».