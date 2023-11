Bonanni: «Dimarco tra i top 5 in Europa! Inzaghi ha costruito l’Inter»

Bonanni non ha dubbi su Dimarco, ma anche su Simone Inzaghi. Entrambi si stanno confermando benissimo all’Inter. Eurogol del laterale.

TOP − Massimo Bonanni a Tmw Radio si esprime su due personaggi dell’Inter: «In questo momento Dimarco è l’esterno sinistro più forte in Italia e per me è uno da top-5 in Europa. Lo sta dimostrando e sono contento per lui. Inzaghi è uno dei tecnici migliori ad oggi in Italia. Allena una squadra forte, è vero, ma l’ha costruita lui una squadra forte. È giusto che la gente parli bene di lui. Manca lo Scudetto».