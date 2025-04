Bonan: «Yamal, che sciocchezza! Barcellona? L’Inter può approfittare…»

Alla vigilia dell’attesissimo scontro in semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter, Alessandro Bonan commenta le dichiarazioni del giovane Yamal e il momento dell’Inter.

STATO NATURALE – Alessandro Bonan, ospite dello studio di Sky Sport, si sofferma sulla certezza ritrovata dall’Inter per la gara contro il Barcellona: «Thuram è un leader naturale, e lo è anche del sorriso dell’Inter. È l’uomo che è importante non soltanto sul campo ma anche fuori. In questo momento credo davvero che la leggerezza sia fondamentale per la squadra di Inzaghi. Riportare le cose al loro stato naturale, senza dimenticarsi che l’Inter, pur essendo uscita dalla Coppa Italia e aver compresso il campionato, è dentro questa straordinaria competizione che si chiama Champions League. Questo non dev’essere assolutamente dimenticato. Thuram è fondamentale ritrovarlo perché permette di avere più soluzioni, più corsa e più chance in attacco».

Da Thuram a Yamal: la sfida tra Inter e Barcellona dentro e fuori dal campo

IRRISPETTOSO – Alessandro Bonan, poi, si sofferma sulle parole di Lamine Yamal prima della sfida con l’Inter: «”Se vinco ho ragione”? È un’espressione che è un po’ sciocca secondo me. Perché vinci ti puoi permettere tutto? È un ragazzo di diciassette anni che è in un momento in cui pensa che sia giusto mettersi ulteriormente in mostra dopo aver conseguito due successi come la Liga e la Coppa del Re. Fossi stato in lui avrei aspettato questa semifinale con l’Inter e di finire di giocare la Champions League prima di presentarmi sul campo in questo modo. Il messaggio che ha dato è quello di essere un po’ irrispettoso. Nello sport bisogna sempre avere rispetto dell’avversario, perché altrimenti potresti andare in contro a brutte sorprese».

ASPETTATIVE – Il giornalista Bonan, poi, conclude raccontando le sue aspettative sul primo atto della semifinale di Champions League: «Mi aspetto un’Inter fortemente concentrata. Sono veramente curioso di capire se questa squadra ha ancora benzina. Se ne ha, è capace di fare una grande partita e di approfittare anche della “vaga” presunzione del Barcellona. Se la benzina è esaurita, invece, la vedo durissima».