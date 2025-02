Bonan: «Visto un’Inter tesa. Ma risposta da grande squadra!»

Alessandro Bonan ha indicato pregi e virtù dell’Inter di Simone Inzaghi, uscita vittoriosa con merito dalla sfida casalinga contro la Fiorentina del ventiquattresimo turno di Serie A.

IL COMMENTO – Alessandro Bonan si è soffermato sulle note positive e su quelle meno liete della prestazione dell’Inter contro la Fiorentina. Il match, conclusosi per 2-1 a favore dei nerazzurri, si è caratterizzato per le seguenti note tattiche e non solo: «L’Inter è stanca, quando si è stanchi si è più nervosi. Ieri è stata troppo tesa e questa tensione ha inciso sul gioco. I nerazzurri non hanno disputato una bella partita, ma sono riusciti a mostrare carattere. Questa è la risposta che deve dare una grande squadra. Dopo giovedì, in cui l’Inter aveva giocato la peggior partita dell’anno, ha reagito bene sul piano nervoso. Per i nerazzurri è arrivato il risultato: non si può dire che non sia stata una vittoria meritata».

Bonan sulle ingiuste polemiche indirizzate nei riguardi di Inzaghi e sulla forza dell’Inter IL PENSIERO – Bonan ha poi proseguito: «Le critiche rivolte a Inzaghi le trovo sempre molto ingiuste, l’Inter non può essere considerata condannata a vincere ogni sfida in quanto squadra più forte. In questa sessione di mercato (estiva, ndr.) non ha speso niente, se non per figure marginali come quella del secondo portiere ingaggiato dal Genoa. Il Napoli ha sborsato circa 150 milioni di euro. Stiamo dunque facendo riferimento a un grande team che deve ottenere risultati, al contempo potendosi permettersi qua e là qualche battuta d’arresto. Alla partita di ieri aggiungerei anche il condizionamento dovuto a un arbitraggio pessimo».