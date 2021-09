Bonan: «Tra i migliori del turno Dimarco. L’Inter ha bisogno di uno così»

Alessandro Bonan, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione In&Out, ha elogiato Dimarco dell’Inter, autore di un gol meraviglioso contro la Sampdoria a Genova

BELLISSIMA STORIA − Queste le parole di Bonan su Dimarco: «Negli “In” metto Federico Dimarco. Se la punizione l’avesse segnato qualcun’altro più in voga, si sarebbe parlato soltanto di lui. La storia di questo ragazzo è molto bella. Possiede un piede meraviglioso, anche una squadra come l’Inter ha bisogno di una seconda linea così per continuare a vincere». Quello di ieri, è stato il primo gol in assoluto con la maglia dell’Inter per il laterale nerazzurro.