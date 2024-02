Bonan: «Thuram, valori trasmessi dal padre. Lui e l’Inter necessari!»

Cosa c’è dietro alla crescita calcistica e caratteriale di Marcus Thuram? Alessandro Bonan intravede l’ombra del padre Lilian ma anche dell’Inter.

DI PADRE IN FIGLIO – Particolarmente interessante l’analisi di Alessandro Bonan sul profilo di Marcus Thuram, sempre più sorprendente con la maglia dell‘Inter. Di seguito il pensiero del giornalista, ospite di Sky Sport 24: «Su Thuram c’erano indizi forti che portavano a suo padre. Lui ha fatto la stessa cosa, è arrivato in Italia ed è diventato subito protagonista, con comportamenti che tutti abbiamo sempre ammirato e con parole che tutti abbiamo ascoltato con stima. Lilian Thuram ha sempre dato l’impressione di essere una persona che sapeva comportarsi bene, e non soltanto un grande calciatore. Questo secondo me è molto importante nel guardare a Marcus Thuram. Credo che il padre gli abbia trasmesso determinati valori e questi valori adesso si vedono anche sul campo. Marcus fin qui ha avuto una carriera splendida ma qua e là si è un po’ addormentato perché è un ragazzo molto sereno. Probabilmente aveva bisogno anche di una presenza che lo pungolasse. Questa presenza è stata l’Inter, insieme ad un padre che vedo sempre in tribuna molto fiero del figlio e al tempo stesso anche severo nel caso in cui fosse necessario».