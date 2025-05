Bonan: «Taremi sta aiutando l’Inter adesso! Zalewski molto bene»

Mehdi Taremi sta risultando decisivo all’Inter anche senza segnare in questo momento. Alessandro Bonan ne parla bene su Sky Sport e aggiunge l’esterno ex Roma.

LE SECONDE LINEE – La rosa di Simone Inzaghi sta rispondendo al meglio in questo finale di stagione. Alessandro Bonan parla della Serie A ed esalta le riserve: «Il campionato è appeso a un punto interrogativo, il Parma contro le big ha sempre fatto bene. L’Inter doveva dimenticare la settimana Bologna-Roma e lo ha fatto in Champions League. Per l’Inter è importante il recupero di Taremi. Inzaghi ha bisogno di una riserva in attacco al posto di Lautaro Martinez che non ha la condizione fisica. Gli serve l’alternativa anche perché Thuram non può giocare sempre. Taremi col Barcellona ha giocato in maniera eccelsa per come si è mosso e per come ha aiutato la squadra. L’iraniano è un attaccante che è sagace dal punto di vista tattico, gli mancava il guizzo. Questi guizzi sono arrivati con Barcellona e Torino e possono essere utili nelle prossime partite all’Inter. Le seconde linee ora stanno dando una mano, a partire anche da Zalewski che ha fatto un bellissimo gol domenica scorsa. Anche Frattesi, potremmo aspettarci forse di più da Correa. Lui è l’unico che forse manca all’appello»