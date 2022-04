Bonan: «Se Inter non esce ritemprata va psicanalizzata! Una convinzione»

L’Inter è reduce dalla sofferta vittoria sul campo della Juventus che ha ridato speranze per lo scudetto, soprattutto dopo la frenata del Milan con il Bologna. Bonan – ospite negli studi di Sky Sport -, prova a capire cosa può rappresentare il trionfo di Torino per gli uomini di Inzaghi

PSICANALISI – L’Inter di Simone Inzaghi si rilancia in ottica scudetto dopo la vittoria sul campo della Juventus di Massimiliano Allegri. Alessandro Bonan non ha dubbi su ciò che deve rappresentare questo trionfo per i nerazzurri: «Inter ritemprata dopo la vittoria con la Juventus? Se non è così va psicanalizzata. Se non esci ritemprato dalla vittoria di Torino, nella quale ha messo in campo tutta la sua energia, la sua forza e la sua struttura ma non ha il suo gioco, vuol dire che ci sono dei problemi e che questa vittoria nata un po’ così ha coperto. Io invece sono convinto che l’Inter avesse bisogno di una vittoria sporca. La Serie A propone sfide mai scontate, basta pochissimo per perderle così come per vincerle. All’Inter è bastato quel pochissimo per riuscire a vincerla. Al tempo stesso non ha subito gol contro una Juventus che a me non è affatto dispiaciuta».