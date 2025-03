Bonan: «Scudetto, Inter o Napoli? Una favorita, ma una potrebbe sorprendere»

La ventottesima giornata di Serie A è alle porte, si riparte oggi. Per la lotta scudetto, l’Inter sfiderà sabato alle 20:45 il Monza, mentre il Napoli il pomeriggio successivo sfiderà la Fiorentina. Non solo loro per la lotta scudetto, ma Alessandro Bonan dagli studi di Sky ha fatto il punto.

SECONDO I SUOI PRONOSTICI – La classifica di oggi in Serie A rispecchia i pronostici del giornalista Alessandro Bonan: «La classifica di oggi è quella che rappresenta il mio pronostico: la favorita è l’Inter, poi c’è il Napoli, poi l’Atalanta e quarta la Juventus. Se quest’ultima dovesse riuscire a sovvertire questo mio pronostico facendo tutte vittorie mentre le altre continuano a frenare chiaramente vince la Juventus che ha la squadra per vincere eh. Però per me Napoli e Inter sono decisamente un passo avanti».

Una possibile sorpresa tra Inter, Napoli e Atalanta?

LE PARTITE IN PROGRAMMA – L’Inter, reduce dal pareggio con il Napoli, scenderà in campo sabato sera alle 20:45 contro il Monza, mentre gli azzurri affronteranno la Fiorentina domenica alle 15. Questo piccolo vantaggio di riposo per i nerazzurri potrebbe avere un impatto sulla corsa ai primi posti, soprattutto in una fase della stagione in cui le energie iniziano a pesare. Il Napoli, dal canto suo, dovrà sfruttare al meglio il tempo a disposizione per recuperare le forze e presentarsi al meglio contro la Fiorentina, in una gara che può segnare una svolta. Juventus e Atalanta, invece, si sfideranno a vicenda, nell’emozionante big-match di domenica sera. Sulla lotta scudetto di entrambe le squadre, questa partita potrebbe dire molto