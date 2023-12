Bonan: «Mkhitaryan possibile attaccante. Arnautovic deludente»

Analizzando l’attuale giornata di Serie A con l’anticipo tra Genoa e Juventus di questa sera, Alessandro Bonan ha commentato la classifica del campionato con l’Inter capolista, in diretta su Sky Sport.

PUNTE – Al momento l’Inter ha a disposizione pochi attaccanti. Le uniche due riserve di Lautaro Martinez e Marcus Thuram non sembrano all’altezza delle aspettative. Ipotizzando le possibili soluzioni, Bonan ha analizzato la gestione di Henrikh Mkhitaryan: «L’armeno nasce come calciatore offensivo. Può essere una quinta soluzione in avanti, cioè una seconda punta all’occorrenza. Questa soluzione libererebbe un posto a centrocampo per Davide Frattesi. Da Marko Arnautovic mi aspettavo molto di più. Alexis Sanchez ormai è un trequartista a tutti gli effetti, non ha più gli strappi di corsa di un tempo. L’unico difetto di questa Inter sembra proprio la mancanza di riserve all’altezza in attacco. Marcus Thuram sembra aver, addirittura, superato le aspettative».