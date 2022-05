Bonan: «Milan come un toro, fiuta l’impresa! Inter non molto fortunata»

Inter e Milan riprenderanno la loro corsa scudetto rispettivamente venerdì alle 18.45 contro l’Empoli a San Siro (QUI le ultime) e domenica alle 20.45 contro il Verona al Bentegodi. Bonan, ospite negli studi di Sky Sport, fa il punto sulle due rivali. Di seguito le sue dichiarazioni

CORRIDA – Inter e Milan riprenderanno la corsa scudetto rispettivamente contro l’Empoli e contro il Verona. Secondo Alessandro Bonan, i rossoneri hanno l’obiettivo in testa come nessun altro: «Il Milan è come un toro. Il toro vede rosso ma il Milan vede solo verde, vede il campo. Questo Milan è talmente concentrato verso l’obiettivo che non guarda né all’avversario né allo stadio. Guarda solo a fare la miglior partita possibile, con la Fiorentina non ha fatto una partita straordinaria ma straordinariamente convinta. Fiutano l’impresa e la vogliono raggiungere, d’altronde dei valori del Milan abbiamo già parlato. Anche il Verona è una squadra che ha valori e in tal senso è pericoloso».

SFORTUNA – Bonan parla poi del lavoro di Inzaghi al suo primo anno di Inter: «Io dico che valgono più questi 75 punti all’Inter perché, nonostante sia la squadra più attrezzata, comunque non era facile inserirsi in un ambiente così con queste ambizioni, dopo uno scudetto, dopo Antonio Conte e dopo aver perso alcuni giocatori importanti e decisivi. Parliamo anche di una squadra che non è stata particolarmente fortunata, anche con il Milan in tutte e due le partite di campionato non si può dire che sia stata fortunata. Per non parlare con il Bologna dove l’Inter ha perso ma non si capisce perché».