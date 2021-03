Bonan: «Con Lukaku potrebbe giocare anche un gatto! Inter la più decisa»

Alessandro Bonan

Bonan è convinto che nell’Inter chiunque potrebbe giocare accanto a Lukaku, persino… un gatto. Questa la provocazione che il giornalista, ospite di Sky Sport 24, ha fatto commentando la probabile formazione di Conte per stasera a Parma (vedi articolo).

OPERAZIONE FUGA – Battendo il Parma i nerazzurri andrebbero a +6 sul Milan. Così Alessandro Bonan sulla classifica: «L’Inter se ne va fuori dalle mura, effettivamente è così. In questo momento è la squadra più decisa e più attrezzata, sfida una squadra che le certezze le ha perdute: al Parma non è bastato il cambio di allenatore. Alexis Sanchez titolare? Secondo me, in questo momento, nell’Inter potrebbe giocare al fianco di Romelu Lukaku anche un gatto. Va bene tutto: la formazione è quella titolare, poi si può discutere del partner di Lukaku ma l’Inter va così bene che potrebbe giocare anche un altro. Il Parma non riesce neanche più a esprimere il contropiede, che era la sua cifra stilistica l’anno scorso. È questo il suo dramma: è passata dal gioco di Roberto D’Aversa a quello di Fabio Liverani, ma si è smarrita».

L’ALTERNATIVA – Bonan valuta Alexis Sanchez eventuale titolare: «Più l’Inter si accorcia più può far bene. Ha ancora spunto nel breve, non quella rapidità che lo caratterizzava prima. Rimane un po’ piantato dopo che salta l’uomo, mi dà quest’impressione. Quanto più l’Inter riesce a essere sbarazzina là davanti quanto più Sanchez può far bene. Ma è utile a questa Inter, e Conte l’ha apprezzato. Arturo Vidal è stata una richiesta di Conte, esplicita. Quando Conte ha detto che non era più il tempo del tacco-punta per Vidal, e si riferiva al gioco del Barcellona coi passaggini di un metro, doveva mettersi in testa di tornare a essere un giocatore diverso. Per esempio quell’incursore che è stato, ma il tempo passa per tutti. È in una squadra che gioca diversamente dal Barcellona, Conte si aspettava un giocatore diverso. Meno leziosità, un po’ più di presenza, meno chiacchiere e più forza».