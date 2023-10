Bonan: «Lukaku era totem per tifosi dell’Inter! Sua verità tarda»

Fanno discutere le parole di Lukaku che, dal Belgio, annuncia che presto rivelerà la sua verità sulla vicenda estiva con l’Inter (qui le sue parole). Alessandro Bonan, dagli studi di Sky Sport, da la sua opinione sulla vicenda

VERITA’ – Queste le considerazioni di Bonan: «Lukaku? Aspettiamo la sua verità, conosciamo quella dell’Inter. La sua verità tarda ad arrivare, perché non spiega prima cosa è successo quest’estate, di messaggi mandati in un periodo importantissimo per l’Inter. Aspetto le sue spiegazioni, mi limito ad osservare che Lukaku non era solo un calciatore dell’Inter ma un totem per i tifosi nerazzurri. Doveva pensarci: i tifosi da lui si aspettavano tantissimo, era un punto di riferimento. Raramente ho visto un affetto come quello riservato all’attaccante belga».