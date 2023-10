Bonan verso Inter-Roma: «Mourinho? Parole strategiche le sue»

In diretta su Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha commentato le dichiarazioni di Josè Mourinho in vista del match di domenica Inter–Roma, analizzando anche l’importanza di Lukaku nella nuova Roma.

LEADER – Il giornalista Bonan ha detto la sua riguardo le parole del tecnico giallorosso su Inter e Roma: «Mourinho dice che l’Inter può contare su 3 rose e la Roma solo su ragazzini come alternative ai titolari? Il tecnico portoghese è un leader indiscusso. Rilasciare queste dichiarazioni fa parte della sua personalità da sempre. Mette semplicemente le mani avanti e fa il suo gioco mediatico, sono parole strategiche le sue. Non sarà presente a San Siro per squalifica, ma è come se ci fosse per il suo forte temperamento, Avrà sicuramente trasmesso la giusta carica alla squadra».

LUKAKU – Inoltre, Bonan ha espresso il suo parere sul ruolo di Lukaku: «Il belga è fondamentale, indispensabile per la Roma quasi quanto Mourinho. Sarà difficile trovare la giusta concentrazione in un San Siro pronto a fischiarlo per 90 minuti, ma un trascinatore come lui non deve badare a questo. Ha una media goal impressionante. I giallorossi non possono farne a meno, vedremo come si comporterà domenica».