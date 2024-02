Bonan: «Lautaro Martinez? Utilità assoluta! Ieri gara con copione»

Bonan ha parlato di Inter-Juventus e del tipo di partita che si è materializzata a San Siro. Poi una chiosa anche su capitan Lautaro Martinez.

DIFFERENZE − Nel suo intervento su Sky Sport 24, Alessandro Bonan commenta il risultato del Meazza: «La partita ha avuto un copione definito: Inter all’attacco con bellissime trame di gioco, campo a fette, velocità e dall’altra parte una Juventus che provava ad arrangiarsi. Allegri poi sicuramente non ha tollerato i gravi errori tecnici. Occasione Vlahovic? Non so cosa fare col pallone, tiene lo sguardo rivolto in alto e perde il pallone. Nell’azione del gol c’è molta qualità, con opzioni doppie o triple di gioco. Quando l’Inter attacca vai sempre sul sicuro, ha una sua idea chiara. Lautaro Martinez, anche nella serata in cui non è brillantissimo, è di un’utilità assoluta».