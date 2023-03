Bonan: «Inzaghi ha responsabilità, ma alcuni messaggi rischiano di indebolirlo!»

Alessandro Bonan dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo il momento dell’Inter e le responsabilità di Simone Inzaghi. Il giornalista, però, si sofferma anche sui messaggi mandati dalla società e diretti al tecnico.

RESPONSABILITÀ – Bonan parla così della situazione attuale dell’Inter e delle responsabilità di Simone Inzaghi: «Sicuramente ci sono delle responsabilità di Simone Inzaghi, però ultimamente leggo messaggi trasversali nei confronti di Inzaghi che finiscono per indebolire la figura dell’allenatore. Se non credi più in lui gli stringi la mano e lo saluti. Oppure lo devi sostenere in tutto per qualsiasi voce fuoricampo indebolisce la sua figura, anche nei confronti della squadra. Anche il Milan ha trovato la forza di cambiare, anche radicalmente, passando da una prestazione deficitaria nel derby aspettando gli avversari in difesa pensando di poter agire in contropiede ma era un passaggio obbligato per capire cosa fare. All’Inter questa mescolanza di sistemi un po’ manca. Si gioca sempre più o meno alla stessa maniera dove i cambi certe volte non ti fanno vincere la partita».