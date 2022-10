Bonan: «Inzaghi, capolavoro se va agli ottavi! Una differenza quest’anno»

Inzaghi è al suo secondo anno all’Inter e mercoledì potrebbe realizzare una vera impresa battendo il Viktoria Plzen e approdando agli ottavi di finale di Champions League. Alessandro Bonan spiega le differenze tra la prima e la seconda stagione a Sky Sport

DIFFICOLTÀ – Simone Inzaghi è al suo secondo anno di Inter che secondo Alessandro Bonan è molto più complicato: «Il secondo anno è più difficile del primo per Inzaghi perché tutto sommato nel primo non gli veniva chiesto lo scudetto, anche se poi se lo sarebbe meritato come se lo è meritato il Milan. Nel secondo anno glielo hanno chiesto esplicitamente. Il ritorno di Lukaku ha alimentato questa ventata di entusiasmo. Se il tecnico nerazzurro riuscirà a superare il girone di Champions League realizza un capolavoro e questo non glielo potrà togliere nessuno».