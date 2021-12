Bonan: «Inter ha trovato il passo ma Champions League toglierà energie»

Alessandro Bonan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ritiene che l’Inter abbia trovato la quadra definitiva per fare bene in campionato. Il giornalista però avverti i nerazzurri sull’impegno in Champions League

AVVISO − Per Bonan, il passo dell’Inter potrebbe essere frenato dagli impegni europei: «Non penso che sia un campionato con una fuga sensibile. Ci sarà un certo equilibrio, Inter più forte per rosa e 11 in campo. Ad un certo punto però era rimasta indietro, l’Inter sembra aver trovato il passo giusto ma poi tornerà la Champions League e toglierà qualche energia. Non dico che l’eliminazione lo scorso anno è stata voluta, ma Antonio Conte ha potuto lavorare meglio».