Bonan: «Inter squadre speciale! Diverso dal Manchester City»

L’Inter tra le big d’Europa sviluppa un gioco diverso, per certi versi anche migliore. Alessandro Bonan dagli studi di Sky Sport esprime la sua opinione riguardo la squadra allenata da Simone Inzaghi.

SQUADRA SPECIALE – Alessandro Bonan esprime la sua opinione riguardo la squadra allenata da Simone Inzaghi: «Quello che mi piace dell’Inter è la sua originalità, differente rispetto grandi squadre come il Manchester City che fa del possesso palla la sua arma migliore. Io ho il terrore della squadra allenata da Pep Guardiola, ma l’Inter è diversa perché trova sempre un modo verticale di giocare la partita. L’Inter traccia sempre una linea entro la quale sviluppa sempre il suo gioco. Vedi per esempio il gol realizzato da Asllani contro il Genoa: in squadra tutti fanno questi movimenti per andare in avanti. Il Manchester City, invece, si passa la palla 100 volte da destra a sinistra, non sempre arrivando al gol. La squadra di Inzaghi, invece, non gioca così e questo la rende speciale».