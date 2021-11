Bonan: «Inter, squadra più forte del campionato. Darmian? Una certezza»

Alessandro Bonan, ospite negli studi di Sky Sport 24, non ha dubbi sulla forza dell’Inter. Parole di elogio anche per il lavoro di Darmian in nerazzurro

CRESCITA − Bonan ritiene l’Inter la squadra più forte del campionato: «C’è una crescita di consapevolezza nell’Inter. I nerazzurri non aveva ottenuto dei risultati prima per mancanza di centimetri e di fortuna. Per me, è la squadra più forte del campionato, ha perso qualche colpo ma sta recuperando perché ha degli interpreti formidabili. Simone Inzaghi ha avuto il merito di integrare Hakan Calhanoglu nel suo sistema di gioco. Adesso, il turco sembra si sia calato in modo naturale. È l’Inter dello scorso anno senza Romelu Lukaku, sostituito dalla società molto bene con soluzioni che portano questa squadra a giocare bene a calcio».

DIFFERENZE − Le parole di Bonan su Darmian e il cambio di gioco: «Matteo Darmian è una certezza, non doveva riesplodere. Con Lukaku e Achraf Hakimi, Antonio Conte sapeva di poter contare su questi due totem. L’Inter sfruttava le caratteristiche di questi campioni: la forza fisica di Lukaku e la velocità del marocchino. Hakimi doveva migliorare sotto l’aspetto difensivo e alla fine Conte era riuscito a disciplinarlo. Denzel Dumfries è più fisico ma Darmian ha grande disciplina sia in attacco che in difesa».