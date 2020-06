Bonan: “Inter si è riproposta bene! Lautaro Martinez? Le voci gli scivolano”

Condividi questo articolo

L’Inter si prepara a ripartire in campionato dal recupero della venticinquesima giornata di Serie A contro la Sampdoria. Bonan – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – parla delle chance scudetto dei nerazzurri di Conte e della situazione di Lautaro Martinez

TUTTO APERTO – L’Inter si prepara a ripartire in campionato contro la Sampdoria. Alessandro Bonan parla delle chance scudetto dei nerazzurri: «Io credo che sarà un campionato diverso da quello visto finora. L’elemento pubblico inciderà, per me ha già inciso nelle prestazioni di alcuni giocatori. L’Inter ha giocato una buona partita contro il Napoli, possiamo dire che sul piano del gioco non abbia demeritato. Forse è la squadra che si è riproposta con qualcosina in più. Lautaro Martinez? Non è che si può giudicare Lautaro da una prestazione, magari atleticamente non è al massimo. Io non penso che sia condizionato dalle voci sul Barcellona. Io vedo il carattere forte di Lautaro, mi sembra molto determinato, si è fatto largo anche con tanta panchina. Mi sembra che abbia il carattere giusto per farsi scivolare certe voci. Voci che poi sono bellissime, perché se ti cerca il Barcellona è bello. Se rimane all’Inter sarà comunque una bella storia, c’è l’imbarazzo della scelta».